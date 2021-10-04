Rhone derbisinde kazanan yok

4 Ekim 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 00:25

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında St. Etienne ile Lyon karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan derbi 1-1 sona erdi.

Lyon'u öne geçiren golü 42. dakikada Houssem Aouar attı.

St.Etienne'in 34. dakikada, Lyon'un ise 44. dakikada bulduğu goller VAR uyarısıyla iptal edildi.

Lyon'da kaleci Anthony Lopes, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

St.Etienne, 90. dakikada Wahbi Khazri'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Lyon 13 puana yükseldi.. St. Etienne ise 9 maçta galibiyetle tanışamadı ve puanını 4 yaptı.

Lyon milli aradan sonra Monaco'yu konuk edecek. St. Etienne ise Strasbourg deplasmanına gidecek.