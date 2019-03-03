Ribery, Galatasaray'a mesaj gönderse de Sarı-Kırmızılılar transfere soğuk bakıyor
Bayern Münih'in sezon sonunda yolları ayıracağı 35 yaşındaki Franck Ribery, Galatasaray'a mesaj yolladı.
Arabistan ve Çin opsiyonlarını öncelikli olarak devre dışı bırakan Ribery menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi: Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum.
Ribery'den gelen teklifi şu an için değerlendirmeye almadığı iddia edilen sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız futbolcunun yaşı (35) ve yıllık 4 milyon euroyu bulan maliyetinden dolayı transfer sürecine soğuk baktığı ifade edildi.
Fransız futbolcu, 11 Mayıs'ta attığı Türkçe tweette "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" demişti.
(Sporx)
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