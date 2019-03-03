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Ribery, Galatasaray'a mesaj gönderse de Sarı-Kırmızılılar transfere soğuk bakıyor

Bayern Münih'in sezon sonunda yolları ayıracağı 35 yaşındaki Franck Ribery, Galatasaray'a mesaj yolladı.

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Arabistan ve Çin opsiyonlarını öncelikli olarak devre dışı bırakan Ribery menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi: Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum.

Ribery'den gelen teklifi şu an için değerlendirmeye almadığı iddia edilen sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız futbolcunun yaşı (35) ve yıllık 4 milyon euroyu bulan maliyetinden dolayı transfer sürecine soğuk baktığı ifade edildi.

Fransız futbolcu, 11 Mayıs'ta attığı Türkçe tweette "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" demişti.

(Sporx)

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