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Ribery Ocak değil Mayıs’ta gelecek

GALATASARAY’A yeniden döneceği konusunda haberler çıkan Franck Ribery transferinin ancak sezon sonunda gerçekleşebileceği öğrenildi.

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Ribery, 2005’te Galatasaray’a transfer olmuş ancak alacakları ödenmeyince yarım sezon oynayarak takımdan ayrılmıştı. Yeniden Cim-Bom’a geleceği konuşulan Fransız futbolcunun kulübü Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Riberiy’nin de ancak mayıs ayından sonra gelebileceği ifade edildi.

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