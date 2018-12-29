Ribery Ocak değil Mayıs’ta gelecek

Ribery, 2005’te Galatasaray’a transfer olmuş ancak alacakları ödenmeyince yarım sezon oynayarak takımdan ayrılmıştı. Yeniden Cim-Bom’a geleceği konuşulan Fransız futbolcunun kulübü Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Riberiy’nin de ancak mayıs ayından sonra gelebileceği ifade edildi.