Ribery Ocak değil Mayıs’ta gelecek
GALATASARAY’A yeniden döneceği konusunda haberler çıkan Franck Ribery transferinin ancak sezon sonunda gerçekleşebileceği öğrenildi.
Ribery, 2005’te Galatasaray’a transfer olmuş ancak alacakları ödenmeyince yarım sezon oynayarak takımdan ayrılmıştı. Yeniden Cim-Bom’a geleceği konuşulan Fransız futbolcunun kulübü Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Riberiy’nin de ancak mayıs ayından sonra gelebileceği ifade edildi.
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