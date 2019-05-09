Ribery transferinde sürpriz gelişme! Resmen duyurdular

Galatasaray ile anılan Franck Ribery, Haziran ayında Bayern Münih'ten ayrılacak. Katar'ı tercih edeceği öne sürülen Ribery'nin Avustralya'dan gelen transfer ilgisine de eski arkadaşı Markus Babbel nedeniyle sıcak bakacağı ifade edildi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Western Sydney Wanderers teknik direktörü Markus Babbel, eski arkadaşı Franck Ribery'in transferinde avantajlı görünüyor. 12 başarılı yılın ardından sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak olan Franck Ribery'nin Amerika ve Ortadoğu kulüplerine sıcak baktığı ifade ediliyordu.

(Futbol Arena)