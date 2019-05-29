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Ribery'den Fatih Terim'e mesaj: Yeni statta şov yaparım

Bayern Münih ile yollarını ayıran ve adı Galatasaray'la anılan Franck Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

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Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray. Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve yollarını ayıran Ribery'i gündemine aldı.

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.

36 yaşında olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan 36 yaşındaki Ribery, bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyor.

Bayern Münih'teki 12 yıllık kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Cimbom'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini vurgulayan 36 yaşındaki Fransız yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı asla unutmadım. Hep kalbimdeydi. O formayı tekrar giymeye hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni statta, o muhteşem taraftarın önünde coşarım, şov yaparım."

Fatih Terim ise Ribery ile ilgili karar vermek için Onyekuru'nun durumunun netleşmesini beklemekten yana.

Fransız futbolcu, 11 Mayıs'ta attığı Türkçe tweette "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" demişti.

(Fotomaç)

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