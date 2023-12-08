Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a dönmek isterim

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Türkiye'ye geldi.

Quaresma, Cumartesi günü oynanacak derbi için Bein Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu söyleyen Quaresma, "İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer." dedi.

'BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM'

Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, 'Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak.' ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM"

Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim." şeklinde konuştu.