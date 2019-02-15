Ricardo Quaresma: Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var

Takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Portekizli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda buradayım, Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve sahada en iyi performansımı gösterip o şampiyonluğu kutlamak istiyorum.

Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım güveniyor, hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp, bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.”