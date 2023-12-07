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Spor

Ricardo Quaresma derbi için geliyor!

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah beyazlıların hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geliyor.

7 Aralık 2023 Perşembe 23:29 - Güncelleme:
Ricardo Quaresma derbi için geliyor!
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Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar'a Ricardo Quaresma'dan sürpriz geldi.

QUARESMA AİLESİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma bir paylaşımda bulundu. Havaalanından fotoğraf paylaşan Quaresma, ailesi ile beraber Türkiye yolunda olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçının 9 Aralık Cumartesi günü, saat 19.00'da başlaması planlandı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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