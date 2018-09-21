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Ricardo Quaresma: Harika bir derbi daha oynayacağım

Ricardo Quaresma, kendine ait bir sosyal medya hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.

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Ricardo Quaresma, kendine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

İlk oynadığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

"Bu formayla ilk derbi ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"

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