Ricardo Quaresma için tek seçenek Rusya

Ricardo Quaresma takımda kaldı. Başkan Orman'ın, "Seni bonservis bedeli almadan bir yere göndermem" dediği Quaresma bedelsiz olarak Porto'ya gidemedi.

Suudi Arabistan'dan teklifler geldi, yönetim 'Gidebilirsin' dedi; bu kez de Portekizli kabul etmedi. Avrupa'da Q7'nin maaşını ödeyebilecek ülkelerden sadece Rusya'da transfer devam ediyor.

Quaresma ya Rusya'ya gidecek ya burada kalacak.

"GİTMEDİM, KALDIM, FORMDAYIM"

Yönetimin bedelsiz ayrılmasına izin vermediği Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı.

Ayrılma talebini direkt Serdal Adalı'ya bildiren Portekizli, takımda kalma isteği içinse teknik patron Güneş'e giderek, "Gidemedim, kaldım. Hiç idmanları aksatmamıştım. Formum da yerinde. Oynamaya hazırım" dedi.

Q7'NİN CEZASI ONANDI TÜRKİYE

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

Açıklamada, "Quaresma'nın sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

(Takvim)