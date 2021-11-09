Ricardo Quaresma Portekiz'de gündem oldu! Gönülleri fethetti

Star.com.tr 9 Kasım 2021 Salı 07:11 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 07:11

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma Portekiz'de önek bir projeye imza attı. Portekiz'de Gaia Belediyesi 'Ricardo Quaresma Bursu' adlı bir proje başlattı. Ünlü Portekizli oyuncu ile birlikte ortak yönetilen projede 12 ile 14 yaşları arasındaki gençlere burs imkanı sağlanacak. Kayıtlar 18 Kasım'da başlayacak ve 7 Aralık'a kadar devam edecek. Gaia Belediye Meclisi toplam 7.500 Euro (her öğrenci için 500 Euro) olmak üzere on beş kişiye bu imkanı aylık olarak sağlayacak.

RİCARDO QUARESMA ÖRNEK OLDU

Gaia Belediyesi, Vitoria'da kariyerine devam eden Ricardo Quaresma'yı, sporda referans olarak seçti. Bu proje ile genç spor öğrencilerinin ailelerinin, bu faaliyetleri uygulamalarında çocuklarını desteklemeye teşvik olmasını amaçlıyor.

BU SEZON 1 GOL 1 ASİSTLE OYNUYOR

38 yaşındaki yıldız Quaresma iki sezondur Vitoria forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 4 gol 5 asist yapan Portekizli bu sezon ise çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.