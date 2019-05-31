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Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma, kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini açıkladı.

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Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Porto ile transfer görüşmeleri yapan Ricardo Quaresma, Bakü'de açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya gelen Quaresma, Bakü'de kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakü'de Chelsea ile Arsenal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyen Quaresma, "Bakü'ye geldiğim için çok mutluyum, burada böyle bir karşılaşma beklemiyordum, gerçekten mükemmel ve çok etkilendim" dedi.

Azerbaycan'da futbol oynayabileceğini ancak Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olduğunun altını çizen Quaresma, "Futbolda her şey mümkün, Azerbaycan'da da oynayabilirim ancak şu anda Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum" dedi.

"Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Ricardo Quaresma, "Ben satılık bir futbolcu değilim. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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