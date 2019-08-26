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Ricardo Quaresma'dan siten dolu sözler: 7 sezon verdiğim hizmetlere böyle mi teşekkür edilecekti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, '7 sezon verdiğim hizmetlere böyle mi teşekkür edilecekti' dedi.

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Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la olan ilişkisi üzücü bir şekilde sonlanıyor. Portekizli yıldızın önceki gün sosyal medya hesabından, "Biraz önce başkanın bundan böyle benim takımın bir parçası olmamı istemediğini öğrendim. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğim" demesinin hemen ardından yönetim jet hızıyla Quaresma'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Son derece üzgün olan Quaresma'nın yakın çevresine "Ben Beşiktaş için yedi sezon görev yaptım. Hizmetlerime böyle mi teşekkür edilecekti" diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.

CAMİA TEPKİLİ

Beşiktaş'tan 2019-20 sezonu için 1,7 milyon avro alma hakkına sahip olan yıldız oyuncu, yönetimin "Yıllık ücretine karşılık bonservisini verelim" teklifini de kabul etmiş değil.

Yönetimin Q7 kararına camiadan da tepkiler geliyor. En azından yıldız oyuncuya yakışır bir şekilde veda düzenlenmesi gerektiği şeklinde yorumlar yapılırken, yapılan açıklama yönetimin geri adım atmayacağını gösteriyor. Tecrübeli futbolcunun affedilme umuduyla sezon sonuna kadar tek başına çalışmayı göze aldığı öğrenildi.

FUTBOLCULAR RAHATSIZ

Göztepe maçında Vodafone Park'ın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti. Oğuzhan ve Ljajic'in, "Zemin çok kötüydü" şikâyetlerinin ardından yönetim çimleri bakıma almak için harekete geçti.

(Türkiye)

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