Ricardo Rodriguez için geri sayım

23.01.2020 00:29 - Güncelleme: 23.01.2020 08:00

FENERBAHÇE, Ricardo Rodriguez için geri sayıma geçti... Milan’la ve İsviçreli oyuncu ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisans talimatını bekliyor. Transferin açıklanmamasının tek sebebi bu... Olumlu karar çıktığı an 27 yaşındaki sol bekle resmi sözleşme imzalanacak. En geç yarın bu işin çözüme kavuşması bekleniyor. Rodriguez’in satın alma opsiyonuyla kiralandığı gelen haberler arasında... Sarı-Lacivertli kulüp, harcama limiti konusunda olumsuz bir yanıt alırsa transferi yapmaktan mecburen vazgeçecek.

TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Bunu bilen Ricardo Rodriguez de kendisine gelen teklifleri bekletiyor. Eğer iş yarınnetlik kazanmazsa İsviçreli sol bek kendisini isteyen diğer kulüplerle görüşecek. Oyuncunun menajerinin de dün İstanbul’a geldiği İtalyan basını tarafından doğrulandı. Taraflar hep birlikte gözünü gelecek olan yanıta çevirdi. Bu sezon Milan’daki formasını Hernandez’e kaptıran İsviçreli sadece 5 maçta oynadı.

(Akşam)