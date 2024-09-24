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Spor

Rich Paul: Michael Beasley'nin NBA'de olamamasının sebebi altyapı eksikliği

Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, Michael Beasley'nin NBA'de bulunmamasının sebebini açıkladı.

24 Eylül 2024 Salı 14:20 - Güncelleme:
Rich Paul: Michael Beasley'nin NBA'de olamamasının sebebi altyapı eksikliği
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Menajerlik ajansı Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, eski NBA oyuncusu Michael Beasley'nin ligde bulunmamasının sebebini "altyapı eksikliği" olarak açıkladı.

Kansas State Üniversitesi'nde geçirdiği başarılı bir ilk yılın ardından Beasley, 2008 NBA Draft'ında Miami Heat tarafından ikinci sırada seçilmiş ancak tüm potansiyeline rağmen, ligdeki 11 sezonu boyunca hiçbir zaman All-Star seçilememişti.

Paul yakın zamanda 'Million Dollarz Worth of Game' podcast'inde yaptığı sohbette, Beasley hakkında şu şekilde konuştu:

"Michael Beasley muhtemelen basketbol topuna dokunmuş en yetenekli adamlardan biri. Fakat yetenek, aynı zamanda altyapıyı da değerlendirebilmelidir. Michael Beasley'yi şahsen tanırım ve kariyerine tekrar başlama fırsatı olsaydı, eminim farklı bir yaklaşım sergilerdi. Harika bir adamdır. Tarihte Michael Beasley'den daha yetenekli çok az adam vardır."

Beasley NBA'deki 11 sezonunu Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets ekipleriyle geçirmiş, 609 maçta 12,4 sayı, 4,7 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Rich Paul
  • Michael Beasley

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