Richard Rios, Benfica yolcusu

Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a yollayan Benfica, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Richard Rios için Palmeiras ile 30 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, Brezilya ekibine bonservis ücretini 3 taksitte ödeyecek.

Rios, sağlık kontrollerinden geçmek için önümüzdeki hafta Lizbon'a gelecek.

2022-2023 sezonunda Palmeiras'a transfer olan Kolombiyalı oyuncu, 138 maçta süre buldu. Bu karşılamalarda ise 11 gol, 12 asistlik katkı sağladı.