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Spor

Richard Rios, Benfica yolcusu

Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılmasının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Benfica Richard Rios için Palmeiras ile 30 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Richard Rios, Benfica yolcusu
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Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a yollayan Benfica, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Richard Rios için Palmeiras ile 30 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, Brezilya ekibine bonservis ücretini 3 taksitte ödeyecek.

Rios, sağlık kontrollerinden geçmek için önümüzdeki hafta Lizbon'a gelecek.

2022-2023 sezonunda Palmeiras'a transfer olan Kolombiyalı oyuncu, 138 maçta süre buldu. Bu karşılamalarda ise 11 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

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