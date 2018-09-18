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Richarlison forvete Cenk Tosun yedeğe

Premier Lig'de henüz golü olmayan Cenk Tosun, yerini Brezilyalı golcü Richarlison'a kaptırdı.

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton ligin başından beri gol atma problemi yaşıyor. Everton 5 maçta toplam 8 gol atıp 9 gol yerken Cenk Tosun hiç gol kaydedemedi. Yıldız golcü 5 maçta 11 şut çekerken 5 top kaleyi buldu ve hiç gol sevinci yaşayamadı. İlk 11'de sürekli kendine yer bulan Cenk'in bu durumu değişebilir. İngiliz basınının haberine göre yeni transfer olan ve sağ açık pozisyonunda görev yapan Richarlison forvete geçebilir. 

Cenk Tosun'u yedeğe çekip forvete ülkesinde ve Bournemouth'ta golleriyle dikkat çeken ve bu sezon 3 maçta 3 gol atan Richarlison'u koymayı planlayan Marco Silva, sağ açığa da Walcott'u çekebileceği iddia edildi. Everton, 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Arsenal'le karşılaşacak.

(Skorer)

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