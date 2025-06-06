Bu sezon hücum hattında hareketli oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe, golcü kökenli bir joker yıldızı gündemine aldı. İngiliz devi Tottenham'da özellikle bu sezon beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki forvet Richarlison, kulübüyle bağları koparmak üzere.

FENERBAHÇE TRANSFER BİTİREBİLİR

Oyuncuyu 2022'de 58 milyon euroya Everton'dan alan Tottenham'ın amacı da daha fazla zarar etmemek. Yıldız isme 20 milyon euro bonservis bedeli biçildi ancak şu an bu miktar F.Bahçe için zor görünüyor. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun olumlu rapor vermesi halinde Kanarya'nın transferi bitirebileceğini iddia etti. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi 2027'de sona erecek Richarlison'u kiralama formülüyle kadrosuna katabilir. Sağ-sol kanat ve 9 numarada oynayabilen hücum jokeri, Brezilya Milli Takımı ile de çıktığı 48 maçta 20 kez ağları salladı.