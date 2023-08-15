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Spor

Rico Lewis, Manchester City ile nikah tazeledi

Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 12:43 - Güncelleme:
Rico Lewis, Manchester City ile nikah tazeledi
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu. Konuyla ilgili Lewis, "2028'e kadar burada olacağımı bilmek harika. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise, "Rico gerçekten zeki bir futbolcu ve şimdiden takımın olgun ve güvenilir bir üyesi" şeklinde konuştu.

18 yaşındaki İngiliz futbolcu, geride kalan sezonda 14'ü Premier Lig, 5'i FA Cup, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si EFL Cup olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 1 gollük katkı sağladı.

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