Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında 1-1 sona eren ve bol gol gol pozisyonun yaşandığı Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Maçın en iyisi olarak hakem Fırat Aydınus'u seçen Rıdvan Dilmen, milli futbolcu Abdülkadir Ömür için yapılan dev teklifi açıklarken şu ifadeleri kullandı;

''Bugün 5-1 kazanan Fenerbahçe’yi konuşabilirdik ama bugün kaybetmiş Fenerbahçe’yi de konuşabilirdik. İki takımın oyuncularını da, iki takımın hocasını ve Ünal Karaman’ın değişikliklerini kutlamak lazım. Fenerbahçe doğru yolda. Trabzonspor da yoğun maç temposuna rağmen iyi performans gösterdi. En büyük kutlama ise Fırat Aydınus’a. Fenerbahçe - Trabzonspor maçları kolay değil. Tarihinde de kolay olmadı.

Skora göre değerlendirmek doğru değil. Son maç Başakşehir ile oynanmış, geriden gelmiş, Ferdi ve Zajc ile sonuç almış. Bu değişiklikleri neden yaptın diyemezsin. Skor 2-0 olsa muhtemelen Tolgay’ı alacaktı. Buna imkan bulamadı ve tehdit aldı.

''Fenerbahçe geçen yıldan arınmış''

İkinci yarı başında baskı yedi. Son dakikalarda Fenerbahçe 1-1’e razı olmuştur artık. Puan olarak 2 puan kayıp ama futbol maçının unsurlarına göre güzel bir ligimiz varmış dedirtti. Fenerbahçe geçen yıldan arınmış, macera aramadan devam etmiş. Emre'yi bu ligden almış, Kruse’u getirmiş. Mevlüt ikinci forvet olarak zaman zaman kullanılabilir. Yönetim bu şartlarda her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Teknik adam da keyif verecek futbol oynanacağını gösterdi.

''Abdülkadir Ömür’e Monaco 20 milyon Euro''

Yusuf Yazıcı’dan ciddi bir bonservis alındı ama Trabzonspor bildiğim kadarıyla Abdülkadir Ömür’e Monaco 20 milyon Euro bonservis verdi. 22’ye kadar çıktı hatta. Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir’i bırakmadı.

''Fenerbahçe artık transfer yapmayacak''

Jailson orta saha oyuncusu olduğu için Fenerbahçe’yi bir kişi fazla oynattı. Fenerbahçe’yi neden beğendim? Fenerbahçe’de Jailson’a kulüp arıyorlardı. Ozan’ın Alanya’da çıkışı olmasa bedavaya yollayabilirlerdi. Emre piyangodan çıktı. Muriç’in önüne bir oyuncu mu almak lazım deniyordu.Fenerbahçe’de orta sahada fazlalık oldu. Tek problem uzun vadeli düşünüp orta saha olamadı. Hasan Ali’nin uzun süreli oynayacağını düşünmek böyle kulüplerde doğru olmaz. Bugün Hasan Ali olsa Fenerbahçe için çok daha farklı ve iyi olurdu. Bence, Luiz Gustavo'dan sonra Fenerbahçe artık transfer yapmayacak. Doğru transfer politikalarıyla iyi işler yaptılar.

''Trabzonspor’a şu geçen iki hafta çiçek gibi geldi''

Abdülkadir ve Yusuf’tan Yusuf gitti. Üzerine Abdülkadir sakatlandı. Onazi, Obi Mikel hazır değil. Ben onların yerinde olsam bir şekilde Rodallega’yı tutardım. Bazen bazı oyunculara bazı formaları verdiğiniz zaman o forma seni taşır. Güven de katar. Ünal Karaman son bölümü 3 puan için oynadı. UEFA kurası için izlemediğimiz takımları değerlendirmek doğru değil. İzleriz, öyle bakarız. Trabzonspor’a şu geçen iki hafta çiçek gibi geldi.

''Falcao leblebi gibi atmış yine''

10 bin kişi Falcao'yu karşılamaya gitmiş. Demek ki doğru bir transfer. Geliyor, gidiyor derken insanlar biraz hırslandır. Falcao karşılanmayı hak eden bir kariyerdir. Monaco performansına baktım, leblebi gibi atmış yine. Premier Lig’de başarılı olamadı. Sonrasında Monaco’da iyi sezonlar geçirdi. Nihat Bey kulüpler yorganını ayağına göre uzatıyor diyor. Bu yorganlar biraz uzun herhalde. Diagne de kiralık olabilir. Falcao önemli bir marka. Luyindama, Marcao, Onyekuru gibi pek çok oyuncu geldi. Falcao muamelesi gördü mü? Drogba ve Sneijder’den sonra görmediğimiz bir beklenti olmuştu.''