Rıdvan Dilmen: Fatih Terim nasıl sabretti anlayamadım

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Akyazı'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Ömer Bayram ile Pereira arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Dilmen, "Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokadı mı var, itmesi var bilemiyorum ama bu atmosferde sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart ağır olabilirdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, Ömer Bayram'ı atabilir. Muhtemelen Fatih Terim, Ömer Bayram'ı oyundan alacaktır." diye konuştu.

'Amatör küme maçı gibi kayıplar'

"Oyunun son 7-8 dakikasında pozisyonlar gelmeye başladı ama ilk yarının özeti, top kayıpları çok fazla. İki takım da 7-8 pas yapamıyor. Pres yok ama saçma sapan kayıplar var. Amatör küme maçı gibi kayıplar. Böyle önemli maçta böyle top kaybı nadir olur."

'Neleri var neleri yok veriyorlar'

“Ciğerden oynamak ne demekse Trabzonspor bunu oynuyor. Neleri var neleri yok veriyorlar. Arabası 160, 161’i zorluyorlar. Motoru yakıyorlar. Pozisyonlara bakınca Trabzonspor galibiyeti kaçırdı. Fakat mücadeleye baktığımız zaman ortaya bu skor çıktı. Sosa bana göre Türk futboluna gelen en değerli karakterlerden bir tanesi”

'Nasıl sabretti anlayamadım'

"Ben burada bir oyuncuya asla saygısızlık yapmam ama Galatasaray, maça bir eksikle başladı. Sürekli top kaybeden Belhanda… Fatih Terim nasıl sabretti anlayamadım. Tam geliyorsunuz top kaybediyor. Bu kadar top kaybı olmaz"

'Trabzon'un elindeki puanı aldı'

"Galatasaray ya 3-0 mağlup olayım ya 2-1 yeneyim diye oynadı. Nitekim Trabzonspor’un elindeki puanı da sürpriz bir isim Nagatomo’nun golüyle aldı. Galatasaray, sezonun vasat oyunlarından birini aslında iyi mücadele oyunlarından birini oynadı"

'Neden Real Madrid almıyor sorusunun cevabı...'

"Fernando Muslera, benim için çok değerli bir kaleci ki tarihe geçti. Ama neden PSG, Real Madrid Muslera’yı almıyor sorusunun cevabını yediği gol veriyor. Gol, %100 kaleci hatası. Bunu yan toplarda hep yapıyor. Bir kaleci yan topta bu kadar hata yapmayacak. Bir Fenerbahçeli olarak Muslera’ya bakınca ‘Keşke Fenerbahçe’nin böyle kalecisi olsun’ diyorsun. Ama bu kadar konuşulan bir kaleci; Real Madrid’e, PSG’ye gidemiyorsa bizim gördüklerimizi onlar da görüyorlardır"