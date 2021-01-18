İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4837
  • EURO
    9,0398
  • ALTIN
    441.983
  • BIST100
    1556.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki 3 ayrılığı duyurdu: Diego Perotti, Kemal Ademi ve Papiss Cisse yolcu
Spor

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki 3 ayrılığı duyurdu: Diego Perotti, Kemal Ademi ve Papiss Cisse yolcu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 19. hatasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk devresini değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerde 3 de ayrılığın gerçekleşeceğini belirtti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:33
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren ilk 45 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında değerlendirdi. 

İlk yarıda Fenerbahçe'nin isteğini ve coşkusunu beğendiğini belirten Dilmen, Sarı Lacivertli ekibin sağ beki Nazım Sangare'nin ise ön plana çıkan oyuncu olduğunu vurguladı, 'Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki coşkusunu ve isteğini beğendim. Ancak daha sakin oynaması lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra bir rakibi 3 puan kaybedince, 'Ben Beşiktaş'ı bir yakalayayım' diyor. Öncelikli hedef bu." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 10 HAKEMDEN 8'İ İPTAL EDER'

Samatta'nın golünde faul olmadığını düşündüğünü vurgulayan Dilmen, "Şu golü Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder. Dünyanın her yerinde olan goller VAR'dan dönüyordu. Bu da VAR'dan dönebilirdi. Bundan daha hafif pozisyonlarda Türkiye'de yanlış şekilde gollerin iptal edildiğini gördük. Bana göre gol." dedi.

'PEROTTİ AYRILIYOR, ADEMİ VE CİSSE YOLCU'

Fenerbahçe'de ayrılıkların olabileceğini ifade eden ünlü yorumcu, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.