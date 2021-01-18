18 Ocak 2021 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:33

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren ilk 45 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında değerlendirdi.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin isteğini ve coşkusunu beğendiğini belirten Dilmen, Sarı Lacivertli ekibin sağ beki Nazım Sangare'nin ise ön plana çıkan oyuncu olduğunu vurguladı, 'Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki coşkusunu ve isteğini beğendim. Ancak daha sakin oynaması lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra bir rakibi 3 puan kaybedince, 'Ben Beşiktaş'ı bir yakalayayım' diyor. Öncelikli hedef bu." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 10 HAKEMDEN 8'İ İPTAL EDER'



Samatta'nın golünde faul olmadığını düşündüğünü vurgulayan Dilmen, "Şu golü Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder. Dünyanın her yerinde olan goller VAR'dan dönüyordu. Bu da VAR'dan dönebilirdi. Bundan daha hafif pozisyonlarda Türkiye'de yanlış şekilde gollerin iptal edildiğini gördük. Bana göre gol." dedi.

'PEROTTİ AYRILIYOR, ADEMİ VE CİSSE YOLCU'



Fenerbahçe'de ayrılıkların olabileceğini ifade eden ünlü yorumcu, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." şeklinde konuştu.