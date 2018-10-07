Rıdvan Dilmen: Gomis'i satıp forvet alamıyorsun hatalısın Abdurrahim Bey

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor maçını yorumladı. Dilmen: "Porto maçında hak ettiğini alamamıştı. Burada, özellikle ikinci yarıda iyi oynadı. Galatasaray lider gitti, lider dönüyor" ifadelerini kullandı. Canlı yayınlanan programda Fenerbahçe'de 3 futbolcunun kadro dışı kalmasını değerlendiren Dilmen; "Çok olağanüstü bir durum yoksa, Volkan'ın da bir suçu yoksa zararın neresinden dönülürse kardır " dedi.

İşte o açıklamalar

"Fatih Terim'i maçtan sonra düşünemiyorum"

"Donk, üzerine çıkıp golü attı. VAR'a gidilir mi gidilmez mi bilmiyorum. Düşündüğünü yaptı Donk'u alarak. Bir şey yapmak istersin, karşığını da alırsan var ya offf. Fatih Terim'i maçtan sonra düşünemiyorum. Hasan Şaş ve Ümit Davala direkt sarıldı. Bu hamlesinden dolayı özellikle sarılıyor"

"Mağlubiyet zincirini kırdı"

"Deplasmanlardaki mağlubiyet zincirini kırdı. Biz de fobi diyoruz ama bir gerçek var. Başarısız deplasman performansı vardı, en azından sonuç olarak. Rakibinin gardının düştüğünü gördü Fatih Terim. "Ben bu deplasman işini burada çözeyim, her türlü futbol kumarını oynayayım, risk alayım." dedi. Rakibin de gelecek hali yok. Fatih Terim de bu ligi biliyor herhalde. Duran top kazanırım falan diyor. İstatistikçisi söylemiştir, gözlemi de iyidir Fatih Terim'in. Görmüştür çok orta yapıldığını ama Sinan Gümüş ile bunlara vurulamadığını. Onyekuru, Rodriguez falan ile olmuyor. 4-2-4 gibi falan oynamaya başladı. Deplasman fobisini de yıktı. Porto maçında hak ettiğini alamamıştı. Burada, özellikle ikinci yarıda iyi oynadı. Galatasaray lider gitti, lider dönüyor. Başakşehir Fenerbahçe maçı var. Bunu da hesaplamıştır. Lizbon'dan takımı direkt Antalya'ya götürdü. 1.5-2 gün için hiç İstanbul'a uğramayayım dedi. Konsantrasyon bozulmasın dedi. Doğrusunu yaptı. Takımı maçın havasına soktu. Takımı mental olarak hazırlamaya çalıştı.

"Ozan Kabak'ı ligde sürekli oynatıyor"

Fatih Terim, Ozan Kabak'ı ligde sürekli oynatıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta Serdar Aziz'i sürekli oynattı. Yanında bir maç Donk ve bir maç Maicon oynadı. Porto maçında Maicon, buradaki maçta Donk oynadı. Ligde Ozan oynuyor. İki tane Porto'nun atlet oyuncusuna karşı oynattı. Ben Porto maçının 11'ini 3-4 gün önce yazdım, dedim ki Linnes ve Nagatomo oynar. Doğrusunu da yaptı. Yorucu bir oyun oynadılar orada. İkisini de rotasyona sokup dinlendirdi. Haftaya ara var, ardından onlara dönecektir.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş..."

"3 puanı cebine koydu. 4-5 gündür ailesinden çoluğundan çocuğundan uzak. Günlerden cumartesi. Yarın da Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları var. Cebime 3'ü koyayım, rahat rahat izleyeyim dedi"

"Hakkın yok Abdurrahim Bey"

"Yıllar geçecek, Türkiye'de en çok gol atan yabancı oyuncu kim desen Gomis diyecekler. 2 yıllık kontratı olan oyuncu gidiyor, forvet bulamıyorsun. Adamı paramparça etti. Abdurrahim Bey. Yok, hakkın yok Abdurrahim Bey. Sen futbol şube sorumlusuysan hatalısın, hatalısın"

"Ocağa kadar mecbursun"

"Belhanda'yı beğenmeyebilirsin, zaman zaman kötü oynuyor. Hocası oynatıyor mu, her maç oynatıyor. Oynatsın veya oynamasın, iyi oynasın veya oynamasın, formda veya formsuz, ocağa kadar mecbur musun minimum, mecbursun"

"Fenerbahçe'nin yarışın içinde olacağını zannetmiyorum"

"Ben Fenerbahçe'nin yarışın içinde olacağını zannetmiyorum. Kazanırsa bile zor görünüyor. Trabzon yenip Fenerbahçe yenilirse sondan ikinci oluyor bu hafta. Yenilenme, yapılanma derken atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor"

"Ali bey, Volkan'ın düğünün de nikah şahidi olmuş"

"Fenerbahçe, oyuncuların neden kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Bunun için yorum yapmamız çok sağlıklı olmaz. Ama hiçbir oyuncunun ahlaksızlık, maç satma gibi acayip şeylerin dışında ben kulüp dışı kalmasını istemem. Ali bey, Volkan'ın düğünün de nikah şahidi olmuş. Oyuncunun en mutlu günün de. Ali bey yıllar boyunca sadece bir oyuncunun evine gitmiş. Kim biliyor musun? Volkan Demirel'in... Çok olağanüstü bir durum yoksa, Volkan'ın da bir suçu yoksa zararın neresinden dönülürse kardır. Volkan kardeşimizin de varsa bir hatası camiasından, başkanından özür dileyip kapatması gerekir"