Rıdvan Dilmen: Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR, niye var?

Spor Toto SÜper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u ağırlarken mücadeleyi spor yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.

"Penaltı verip sarı kart göstereceksin"

Dilmen, ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi; ''Kararı insan veriyor, alet vermiyor. Korner attırmayacaksın Erzurumspor’a, penaltı verip sarı kart göstereceksin. Hem sen bakıyorsun, hem Riva’daki hakemler bakıyor. Bu pozisyonu tartışmıyorum. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR, niye var? Hakem pozisyonu göremeyebilir diye...Sizin standartlarınıza göre bu pozisyon penaltı değilse hakemlik hatası yapıyorsunuzdur.''

"15 senedir aynı ceketi giyiyorsun zaten"

Dilmen pozisyonu seyircilere gösterek anlatırken ilginç diyaloglar yaşandı. Moderatör Murat Kosova, ceketinden tutan Dilmen'e: "Hocam aman ceket yırtılmasın." derken Rıdvan Dilmen ise "Dur 15 senedir aynı ceketi giyiyorsun zaten, yırtılsın boşver. Ben pozisyonu anlatıyorum. Bu formayı çekmeyeceksin. Çekip bıraktın diye bir şey olmaz." dedi.