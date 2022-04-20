Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Fenerbahçeliler kahrolacak

Türk futbolunun önemli isimlerinden Rıdvan Dilmen Fenerbahçelileri üzecek gelişmeyi açıkladı. Ünlü yorumcu Mesut Özil için gelen resmi teklifi gördüğünü söyledi.

RIDVAN DİLMEN: KALMASINI İSTERİM

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdan ayrı saatlerde çalıştıklarını belirten Rıdvan Dilmen, "Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.

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RIDVAN DİLMEN KULÜBÜ DUYURDU

Rıdvan Dilmen'in diğer açıklamaları şu şekilde: "Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü kendisini istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek."