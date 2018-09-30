Rıdvan Dilmen: Vallahi rezalet, billahi rezalet

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'yi Rıdvan Dilmen canlı yayında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Bu Fenerbahçe rezalet"

"Eskiden tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fenerbahçe hakikaten rezalet! Çaykur Rizespor muhteşem konsantre. Ali Koç, Beşiktaş derbisi sonrası tribüne "Beşiktaş'ı ezdik el insaf" demişti. O gün ne Beşiktaş'ı böyle yakalayabilirsin ne de Fener'i böyle yakalabilirsin. Rize, Fenerbahçe'yi yakaladı. Yoksa Beşiktaş'ın ölüsü 1 puan aldı.

"Ayrılıklar olabilir"

"Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar olabilir. Ali bey büyük bir istekle geldi. Hata olabilir"

"Cocu Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe'nin 1 yılı gider"

"Başakşehir'i yenerse Cocu, Fenerbahçe'nin 1 yılı gider. Comolli de buna dahil. Ali Koç erken radikal karar almayayım diyordur. Volkan'ın kalecilikten ziyade takımı öne çıkartan bir hali vardı. Slimani tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp, reaksiyon yok. Fenerbahçe'nin 3 gol atacak potansiyeli var ama 4. golü yeme potansiyeli daha fazla. Ben geçen hafta radikal karar bekliyorum demiştim. Ben görüyorum ışıksızlığı. Daha 7. hafta 14. sırada Fenerbahçe"

Maç sonu değerlendirmesi;

''Rizespor güçlü bir kulübe karşı kazandı, güçlü bir takım falan yoktu ortada.''

''Fenerbahçe'ye gelince, ben sezon başında bu takımın şampiyonluk yarışında olmasının çok çok çok uzak olduğunu düşünüyordum. Ben bu havayı solumuş bir eski sporcuyum.''

"Koç ailesi bu ülkenin en büyük ailelerinden biri. En büyük holdinglerine sahip. Ama gerektiği zaman radikal kararları alabiliyor CEO'ları falan. Ali Koç, Fenerbahçe'de de bu radikal kararları alabilmeli"

''Geç kalınmış bir karar olacak. Bir duyumum da yok ama muhtemelen bu hafta değişikliğe gidebilir Fenerbahçe... Başakşehir maçından sonra da olabilir.''

"Bir final maçı olarak görülmesi gerekirken kabullenilmiş. İkinci yarıda çift santrfor var. İki santrfordan fazla Ayew pozisyona girmiş. Karambol oyunu. Taraftar Beşiktaş maçı sonrasındaki serzenişinde haklıydı. Bunu herkes görüyordu"

"15 oyuncuyu yollama şansın yok. 2-3 diyemem. Elif'i çık diğerlerini ayırmam birbirinden"

"Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var. Sportif direktör 'Fransız' kaldı"

"10. resmi maç yahu. Bir sarı kart görmez mi oyuncu! Çek adamı sarı kart gör, elle dokun sarı kart gör. Savunmacı Mehmet Topal sıfır sarı kart on maçta. Jailson 3'te 0. Bu arada eksi 4 averajın var"

"Cocu'ya saygısızlık yapmak istemem. Dünya kabul etmiyor. Bu tür ekolü kabul etmiyor. Ben Hollandalı düşmanı değilim. Görünen köy kılavuz istemez. Konya'da kazanılan maçta dahi görünen bir tablo var"

"Aykut Kocaman ile devam edilmeli dediğimde sitem etti insanlar. İki maç oynayan Dirar sarı kart görmüş. 10 maçtır sarı kart görmeyen Roman oynuyor. Kocaman, Dirar'ı oynatıyordu. Kaosla baş edebiliyor. Kültürünü biliyor. Kötü gitse onunla hemen vedalaşabilirdin"