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Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya eleştiri

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor-Beşiktaş maçını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in solda oynamasının risk olduğunu ifade eden Dilmen, 'Solda Ljajic'i oynatırsanız, artısı kadar eksi olarak da geri dönebilir. Yarın bir gün Saracoğlu'nda solda oynatırsanız, orayı paramparça edebilirler' dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve deplasmanda ilk galibiyetini aldı. 15 puana yükselen Beşiktaş, son 4 haftada 10 puan topladı. Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
 
Rebocho'nun yalnız kaldığını vurgulayan Dilmen, "Abdullah Avcı sistemde ısrar ediyordu, 4-3-3 oynuyordu ve bir türlü olmuyordu. Şimdi Umut Nayir'e yakın olarak Diaby'yi oynattı. Beşiktaş'ın tek problemi var, Rebocho çok yalnız kalıyor." diye konuştu.
 
Antalyaspor'un içerde çok gol yediğini ifade eden ünlü futbol adamı, ''Antalya kapandığı zaman doğru kapanan bir takım, burada Kadıköy'de de iyi kapandılar. Spiker arkadaşımız da söyledi, içerideki maçlarda çok gol yiyorlar. 9 ve 11, 5 dakikada Beşiktaş efsanesi gibi.. Duran topla gelen ilk gol...'' dedi.
 
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
 
"Beşiktaş'ta önemli oyuncu Karius. Önemli maçlardaki performansları da unutulmuştu. Bugün özellikle son bölümde çıkardığı bir top var. Beşiktaş'ta hem Abdullah Avcı'nın hem de kalecinin bir güven kazanmasını sağladı bu galibiyet. Solda Ljajic'i oynatırsanız, artısı kadar eksi olarak da geri dönebilir. Yarın bir gün Saraçoğlu'nda solda oynatırsanız, orayı paramparça edebilirler. Burak girdikten sonra sol tarafa Umut'u koydu, o da çabuk bir oyuncu değil."
 
'Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Fatih Terim söylemez'
 
‘’Atiba gibi bir oyuncu bulamadığın için sözleşme uzatmak normal bir şey. Bunu gibi bir oyuncu bulabilirsen getir takıma. Atiba ekonomik olarak da tercih edilir. Oğuzhan henüz toparlayamadı. Dick Advocaat çok rahat konuşur ben Murat'ı istedim der ama Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Fatih Terim söylemez.‘’
 
'Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini düşünmüyorum'
 
''Benim duyumum yok ama Fatih Hocanın Falcao'yu istediğini düşünmüyorum. Bu yatırımın doğru yatırım olmadığını düşünüyor diye düşünüyorum.''

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