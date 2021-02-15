15 Şubat 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:13

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0'lık skorla geçti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki performansını yorumladı.

Beşiktaş'ın rakibine topla oynama şansı vermediğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Golü bulduktan sonra yavaş yavaş çekilirsin... Beşiktaş'ta yavaş yavaş çekilmesi?! 90'a doğru Gençlerbirliği takımından oyuncu dokunsa 1-1 olacak veya top kayıp da gol de olabilir. Biz ne konuşacağız o zaman bu kadar hücum yapılır mu diyeceğiz? Bu saatten sonra geri vites yapacak durumu yok Beşiktaş'ın hücum yapmaya alışmışlar." dedi.

Dilmen'in değerlendirmelerinin önemli satır başları şu şekilde:

"ROSİER, ADETA UÇAK, İKİ KİŞİLİK OYNUYOR"



Maçı izlerken Beşiktaş'ın oynadığı oyundan taraflı tarafsız herkes hoşnuttur. Sürekli hücumu düşündüler. Bütün kulüplere bakalım öne geçtikten sonra, Beşiktaş'ta 2. golden sonra sağ taraftan içeri giren oyuncu sağ bekse fark buradadır. Bazen puan kaybedebilirsiniz, kaybedeceği zamanlarda olacaktır Beşiktaş'ın. Beşiktaş artık öyle bir ritim buldu ki sürekli öne doğru oynamak isteyen 3 oyuncuyla oynuyor ön tarafta. Rosier, adeta uçak, iki kişilik oynuyor. Rosier, bir oyuncu bu kadar gelişebilir. Muhteşem bir gelişim sağladı. Bu tip oyuncuları yetenekli teknik adamlar geliştirebilir.

"BEŞİKTAŞ'TA GERİ VİTES YOK"

Golü bulduktan sonra bazen yavaş yavaş çekilirsin. Beşiktaş'ta ne yavaş yavaş çekilmesi? Öyle bir şey yok. Bu saatten sonra artık geri vites yapacak durumu yok Beşiktaş'ın, alışmışlar. Souza önemli bir transferdir. Welinton ve Necip, Beşiktaşlıların hayal ettiği ikili değildir. Ama Necip... Heykeller dikilir, Alex'in heykeli dikilmişti, öyle bir oyuncuydu. Necip Uysal da öyle bir oyuncu. Heykeli dikilecek bir isim.

Necip bir sürü hocayla çalışmış, onların hiçbirinin kafası çalışmıyor. Eleştirenlerin mi kafası çalışıyor? Beşiktaş'ın ikinci Rıza Çalımbay'ı. O da altyapıdan gelmişti. Bu oyuncular önemli değerlerdir. Büyük kulüplerde yüzün eskidiği zaman taraftar sıkılır. Şu takımda en az ücreti o alıyordur. Cebindekini de veriyordur Necip. Bu özverisi, takıma da yansır. Bu tip oyuncular, takımın enerjisini yükseltiyor.



"ESKİDEN AT YARIŞI İZLERDİ, ŞİMDİ GOL İZLİYOR"

Bu kadroları oynatmak da lazım. Sergen Yalçın, Allah vergisi yeteneğini çalışmayla birleştirdi. Eskiden tabletten at yarışı izliyordu, şimdi ikinci golü izliyor. Sergen Yalçın, yelek giyip oyuncularla oynamıyordur. Artık Ferguson tarzına evriliyor. Sergen Yalçın'ın tablette golü izlemesinde fayda var.

"JOSEF KALDIĞI YERDEN..."

Mensah, Ljajic, Oğuzhan, gözüken tabloda 3'ünden biri oynayacak. Atiba, Josef zaten banko. Tanınmasına rağmen kapalı kutuydu Josef. Josef bol soru işaretliydi. Fenerbahçe serüveninde savaşçıydı, kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü akıllı. İstanbul'un iyi bir takımından diğer bir takımına geldim diyor.