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Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu yorumu

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu transferini ve Fenerbahçe'nin diğer girişimlerini yorumladı.

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Rıdvan Dilmen’in TRT SPOR’a yaptığı yorumlardan satır başları şöyle:
 
“80 doğumlu bir oyuncunun tekrar bir kulübe oyuncu olarak dönmesi çok önemli. Emre Belözoğlu transferi gündeme geldiğinde ‘abi’ olarak değerlendirilmişti. Emre Belözoğlu en az 20 maç dolu dolu oynayabilecek pozisyonda. Emre oyunculuğundan dolayı alındı, ‘ağabeylik’ yapsın diye alınmadı. Maksimum verim ne kadar alınabilecekse Ersun Yanal onu alacaktır. Başakşehir’de de ara ara dinleniyordu. Motivasyon açısından oyuncuları hazırlaması önemli. Ama öncelikli olarak futbol yeteneğinden dolayı geldi. Bu yorumlardan da en çok Emre zarar görüyordur. 1 yıl sonra idari menajer olacağı yönündeki haberler Fenerbahçe’nin ve Emre’nin tasarrufudur”
 
"Mehmet Topal Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş çerçevesinde oynayabilir"
 
“Mehmet Topal hem Galatasaray’da hem Fenerbahçe’de oynamış ve antipatik olmayan nadir bir futbolcudur. Son birkaç haftada tribünlerle olan diyalogsuzluğu nedeniyle ayrıldı. Kimse bu kadar parayı bırakmazdı. Kulübe zarar verebileceğini düşünüp ayrıldı. Topal yine de Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir çerçevesinde oynayabilecek bir isim”
 
"Volkan 1 yılı daha hak etti"
 
“Volkan geçen sezon bir travma geçirdi. Ben bir yıl daha Emre gibi Volkan ile devam edilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Volkan da bunu hak eden bir futbolcudur”
 
"Ersun Yanal'ın serzeniş yapma hakkı kalmadı"
 
“Ersun Yanal’ın Topuk Yaylası’nda serzeniş yapma hakkı kalmamıştır. Bu durum Ali Koç ve yönetimi için de geçerlidir. Transfer hatalarının bu sezon yapılmaması gerektiğini herkes biliyor artık. Fenerbahçe’nin yanlış yolda olmadığını görüyoruz. Transfer edilen oyuncular bir an evvel Topuk Yaylası’nda kampa katılmalı. Geç kalınıyor.”
 

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