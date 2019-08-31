Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Ben böyle rezalet görmedim

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. 5 golün ve 5 kırmızı kartın çıktığı, VAR kararlarının damga vurduğu maçta Galatasaray, Adem Büyük'ün 90+9'da attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonun ilk 3 puanını aldı. Karşılaşmayı NTV'de yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, müsabakanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun o sözleri:

"En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik. Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de. Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk fubolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok."

"Hakemlik futbolculuk gibidir. Hep büyük kulüplerde oynamaya çalışırsın. Hakemler de büyük maçları yönetmek ister. Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Henrique'nin kırmızı kartını yani 2. sarıyı 40 metreden gördü verdi. Hakem dağıldı ya, bir de dedi ki 'Emre'yi de atayım.' Sonra dönüşü de gol oldu. Umut'a gösterilen 2 sarı kart Mustafa Öğretmenoğlu'nun kafa karışıklığının ürünüdür."

"Premier Lig de izliyoruz sonuçta ama hakemler burada maçların önüne geçiyor. Bir tek bu VAR işi Türkiye'de yaramıyor. Bir sürü kişi yönetiyor ama olmuyor. Günahlarını da almayayım ama kasti hatalar da yapıyorlar. Geçen sene hata yapan 2 hakeme artık maç yönetilmiyor. Bak böyle yaparsanız böyle olur denildi. Hakemlerin hepsi bu psikoloji ile maçlara çıkıyor."