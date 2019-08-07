DENİZ TÜRÜÇ

“Deniz Türüç transferini beklemiyordum. Moses, Dirar derken, sağ çizgide o da. Deniz skor değiştirebilen bir oyuncu, henüz 26 yaşında. Duran top kullanabilen, her iki kanatta oynayabilen, skor katkısına baktığımızda kalitesinin altında gol atmış. Daha çok hücum yapan takımda, daha çok gol atabilir. Fenerbahçe'nin banko oyuncusu olacağını düşünüyorum.

Büyük takımlarda oynamak kolay değildir ama Deniz belli. 4 büyük takımın hangisine gitse, oynayabilecek seviyede. Sol ayaklı oyuncu eksikliğinden Fenerbahçe, bol sol ayaklı oyuncuya gitti. Takımın kaleci hariç %60'ı solak. Bunun avantajları da olacak, bu kadar solak oyuncunun zaman zaman hücumda zaafları da olacak. Kolarov da gelecek olursa, Hasan Ali'si, Kolarov'u, Muriqi'si, Deniz Türüç'ü, Emre Belözoğlu'su... İdeal kadronun 4'te 3'ü sol ayaklı olacak.”

VEDAT MURİÇ

“Herkes gibi kendime göre futbol görüşlerim vardır. Ben de pek oyuncularda yanılmam. Özellikle 22-23 yaşlarındaki oyuncuda yanılmam. Daha küçük yaşlardaki futbolcular için olabilir ancak bu yaşlardaki futbolcularda düşüncemde yanılmam. Ancak Vedat Muriç'te yanılgıya düşmedim değil. Acaba iki lig arasında sıkışmış bir santrfor mu diye düşündüm. Ancak benim de hiç beklemediğim kadar olağanüstü bir çıkış yaptı. Ve iyi tarafı da kalmıyor. Devamlı ekliyor üstüne bir şeyler.

“HEP GELİŞİYOR”

Giresun'da oynarken de belli ki fizik kapasitesi iyi bu futbolcunun. Neyi eksikti? Top saklaması diyelim. Veya sürati nasıl, hızı nasıl? Kafa topları boyuna rağmen bana etkili gelmedi o dönemlerde. Şimdi ise bunları hep geliştirdiğini görüyorum.

Korkunç özverili bir oyuncu. Günümüz futbolunda da hem uzun santrfor olacaksınız, ki uzun santrforlara pek rağbet edilmiyor artık gezgin santrforlar seçiliyor, hem de gezgin olacaksınız. Vedat Muriç gezginliğini sadece sağa sola değil orta sahaya da gelerek gösteriyor.

“MURİÇ’İ BİR YILDIZ ADAYI OLARAK GÖRÜYORUM”

Maç devamlılığı, 90 artılara kadar hiç bırakmayan, özellikle yardımlaşmayı çok yapan, bence etrafındakilerin daha çok gol atacağı bir yıldız adayı olarak görüyorum. Yıldız demiyorum. Fenerbahçe'de banko oynar, çok da iş yapar ama daha da ileriye gidebilir. Çünkü fizik gibi cezbedici özellikleri var.

“FENERBAHÇE’NİN UZUN YILLARDIR YAPTIĞI EN VERİMLİ TRANSFER OLACAK”

Şimdi milli takımda yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Ben Fenerbahçe'nin çok önemli yıldızlar aldığını, yetenek olarak daha da yetenekli futbolcular aldığını ama bu kadar verim alabilecek bir santrfor almadığını düşünüyorum. Ben onu bir yıldız adayı olarak görüyorum. Uzun yıllardır Fenerbahçe’ye ciddi anlamda verimli olacak ilk santrafor olabilir. Çok önemli bir transfer yaptı. Maliyeti de çok yüksek gelmedi bana açıkçası.”

MAX KRUSE

“Kruse biraz tatlı bela gibi, gol atar ama savunma anlamında pek yardımı dokunmaz. Alex orta sahada top alırdı ama Kruse ileride kalıyor hatta Vedat'ın bile önünde kalıyor, ama inanılmaz akıllı koşuları var çok tecrübeli. Garry Rodrigues hakkında şüphelerim var, taktikte hepsine yer bulmak çok zor. Kruse de ancak 4-4-2 ve 4-2-3-1 de oynar, Ali Koç’un dediği artı 1 bence yedek santrafor olur. Frey’i yetersiz bulduğu belli bence oraya birini alabilirler.”

KOLAROV

“Stoper transferi ile ilgili Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan 2 stoperin biri Kolarov olacak gibi. Sol bek oynayabilen oyuncu için bir tek Kolarov’un adını söylemedi tüm özelliklerini açıklamasında belirtti.”

VOLKAN DEMİREL

“Volkan için en önemli şey temmuz ayındaki hazırlık kampıydı, geç kalınmıştır. Ben Ali beyden bugün dönecek demesini beklerdim. Altay’ın performansı bir çok kişiye Volkan’a gerek yok dedirtti ama bence Volkan Demirel’in takımda olması bir problem yaratmaz, bence bitmiş bir durumda da değildir. Takımda kalmak için kaleciliği de yeterlidir.”

MBAYE DIAGNE

“Diagne giderse Fatih Hoca dahil Galatasaray Camiasının tamamı bayramda bir fazla kurban keser. Bence Diagne’nin futbolculuğu tamamen faydasız da değildir, davranışları Galatasaray’a pek uymuyor. Bu kadar tartışılırken kalmasını zor görüyorum, Galatasaray için ne hayırlıysa o olsun.”

RADAMEL FALCAO

“Falcao gelirse çok büyük hava yaratır, Lige favori başlayan Galatasaray geçen seneden daha ciddi bir favori. Ekonomik anlamda nasıl olur bilemiyorum ama Türkiye’ye çok iyi olur çok da faydalı da olur. Fatih Terim yönetiminde santraforlar gol atar, hücum oynayan takımda oynayan forvetler de mutlu olur. Fatih Terim ve Galatasaray kültüründe de çok gol atan takım mantalitesi var.”

ÖN LİBERO TRANSFERİ

“Fernando’nun yerine biri lazım, alınacak ön libero stoper de oynayabilmeli Ahmet Çalık güven vermiyor. Donk’un beklenenden fazla katkı vermesi stoperde çok istediği katkıyı verebildiği anlamına gelmez. Bence Galatasaray yönetimi, ortama sahaya yeni bir Fernando arıyor.”

EMRE MOR

“Emre Mor için futbol kumarı denebilir ama alınabilecek bir riskti bence. Emre için Galatarasay ve Türkiye’de oynamak da çok faydalı olabilir Emre Mor sürpriz çıkış yapmak için en doğru yere geldi. Başarılı olursa hep beraber kazanırlar kaybederse Emre kendi kaybeder.”

BEŞİKTAŞ

“Beşiktaş son 4 maçta üretkenlik sıkıntısı da var sanırım, bençok izleyemedim ama gol atamamak değil üretim de sıkıntılı galiba. Bugün Karius da sakatlandı sanırım, omurgada toptan bir problem oldu şu an sakatlıkların ne zaman düzeleceği çok önemli. Sakatlıkların bir an önce düzelmesi ve takımın omurgasının birlikte çalışması gerekiyor.”

BURAK YILMAZ

“Burak’ın neden hazırlık maçında oynadığını da anlamadım, kendisi istese bile izin vermemeleri gerekirdi. Anlamsız bir sakatlık daha yaşadı inşallah uzun sürmez bir an önce takıma tekrar katılır zaten yeni katılmıştı. Çok önemli santrafor, Beşiktaş'a da çok faydalı olacaktır.”

ABDULLAH AVCI

“Abdullah Avcı gibi her teknik adam artık savunmadan top çıkarmak istiyor, Villareal’den aldıkları stoper de savunmadan top çıkarmada faydalı olacaktır. Abdullah Avcı’da çok zeki bir adamdır, O günki Başakşehir yaş ve seyirci durumundan dolayı rölantide oynamak zorundaydı belki de ama Abdullah hoca uzun zamandır ilk defa 12. adam ile oynayacak. Şenol hoca ile Başakşehir futbolunun ortasında bir hızda oynayacaktır, taraftarları da arkasına alacağına eminim.”