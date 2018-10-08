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Rıdvan Dilmen'e göre yeni hoca Sivasspor maçında takımın başında olacak

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı ve Cocu'yla yolların ayrılacağını iddia etti.

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair iddialarda bulundu.

İşte Dilmen'in o sözleri:

"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."

YENİ HOCA SİVAS MAÇINDA...

"Kesinlikle bana göre ikisi de olmalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."  

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