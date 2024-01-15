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Spor

Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ı geri çevirdi! Yeni adresi ters köşe yaptı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için Rangers transfer kararını duyurdu. Genç yıldızın yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ı geri çevirdi! Yeni adresi ters köşe yaptı
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Süper Lig devlerinde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'ın kapısını çaldı. Galatasaray, İskoç ekibine resmi teklifi iletti. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz cevabı herkesi ters köşe yaptı.

GALATASARAY'I GERİ ÇEVİRDİ

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklif reddedildi. Galatasaray, 22 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Galatasaray'ın teklifinde satın alma opsiyonu olarak 4 milyon euro önerildi. İskoç ekibi Rangers bu teklifi yetersiz buldu ve Galatasaray'ı geri çevirdi.

YENİ ADRESİ TERS KÖŞE YAPTI!

İtalyan basını, Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresini duyurdu. İtalya'dan gelen bilgilere göre; Hellas Verona, Rıdvan Yılmaz transferinde büyük mesafe kat etti. 22 yaşındaki sol bekin yeni adresinin Serie A olma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis, 2 milyon 250 bin Euro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Rangers'a transfer olmuştu.

RIDVAN YILMAZ'IN RANGERS PERFORMANSI

22 yaşındaki genç savunmacı, İskoç ekibindeki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 29 maç kaçırmış ve 15 maçta 3 asist üretmişti.

Bu sezon da sakatlıklar sebebiyle 9 maçta takımını yalnız bırakan Rıdvan, forma giydiği 14 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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