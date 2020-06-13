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Spor

Rıdvan Yılmaz: ''Taraftarı memnun ettiysem ne mutlu bana''

Beşiktaş'ın alt yapısından yetiştirdiği sol bek Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 23:25 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 23:25
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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 2-1'lik yenilginin ardından konuştu. Maçı değerlendiren Rıdvan, "Çok iyi mücadele ettik, galibiyet alsak çok sevinirdim. Çok gol kaçırdık, atsak farklı olabilirdi. Tecrübe kazandık, üzgünüm açıkçası." dedi.

Takımda kendisine ciddi bir destek olduğunu paylaşan genç oyuncu, "Ersin'e ve bana maçtan önce çok destek çıktılar takımdakiler. Sahada olumlu ve olumsuz hareketlerimde motivasyonumu yükseltmeye çalıştılar. Taraftarı memnun ettiysem, ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

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