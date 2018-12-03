Riekerink'ten derbi sonrası paylaşım

Galatasaray'da çalıştığı dönemde alt yapının başındayken A takım teknik direktörlüğüne yükselen ve şuan Hollanda Ligi'nde Heerenveen kulübünün başında bulunan Jan Olde Riekerink'ten sürpriz Galatasaray paylaşımı geldi.

Instagram hesabından açıklama yapan Hollandalı çalıştırıcı "Birbirinize tutunun ve takımı bu şekilde desteklemeye devam edin. Galatasaray her türlü engelin üstesinden gelecek güçte!" ifadelerini kullandı.

2015-2016 ve 2016-2017 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Riekerink takımın başında çıktığı 41 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 da yenilgi almıştı.