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Spor

Rigoberto Rivas: 5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi

Atakaş Hataysporlu futbolcu Rigoberto Rivas, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2023 Salı 00:25 - Güncelleme:
Rigoberto Rivas: 5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi
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Hatayspor'da Rigoberto Rivas, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmayı yorumlayan Rivas, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. İnanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun 2-0 geriden geldik ve kazandık. İnanılmaz bir geceydi." dedi.

Teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili de konuşan Rivas, "İçeri girdiğimizde Volkan Hoca gayet sakindi. Hafta içinde de kazanacağımızı söyledi. 5-0 olsa bile kazanacaksınız dedi ve çıktık sahaya inanılmaz bir son oldu. Allah'a şükürler olsun kazanan taraf biz olduk.' ifadelerini kullandı.

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