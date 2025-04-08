Manchester United efsanesi ve futbol yorumcusu Rio Ferdinand, kulübün Victor Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini savundu.

Ferdinand, "Ben Manchester United yönetimi yerinde olsam, Victor Osimhen gelecek yıl Manchester United forması giyer." dedi.

"Osimhen'e ihtiyacımız var!" sözleriyle konuşmasını sürdüren efsane stoper, "Manchester United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular lazım. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Sürekli olarak gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ferdinand, "Evet Osimhen henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz ama umurumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Onu Manchester United formasıyla görmek istiyorum!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Victor Osimhen'in Napoli ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

33 GOLE DİREKT ETKİ

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.