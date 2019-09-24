Riva Projesi’nde hiçbir sorun yok

MUSTAFA Cengiz, Riva ve Florya projeleri için şunları söyledi: “Milyar dolarlık evimizi, barkımızı verdik. Karşılığında bir şey de elde etmedik. Riva ve Florya’daki haklarınız 340 milyon TL’ye vermeyiz, 60 milyon euro yapar. Çok düşük bir bedel. Riva projesi kesinlikle yürüyor, yürümeye de devam edecek. Kemerburgaz’a üzerinde ruhsatsız olarak işgal eden şahsın mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı var. Biz bu nedenle o süreci tamamlayamıyoruz.”