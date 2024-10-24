Rivaldo'dan Vinicius'a uyarı: Rakiple uğraşma

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo, vatandaşı Vinicius Junior ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vinicius'un rakip futbolcularla çok uğraştığını ve hakemlerle çok konuştuğunu söyleyen Rivaldo, "Vinicius Junior'un hakemlere ve rakip oyunculara karşı tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Çok fazla darbe alıyor olabilir ama rakipleriyle uğraşması ve sürekli hakemlerle konuşması iyi değil." dedi.

Rivaldo, yıldız futbolcunun bu tutumunu değiştirebileceğini söyledi ve, "Oyununu değiştirdi. Başlangıçta kimse onun dünyanın en iyi futbolcusu olacağını düşünmüyordu. Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere gol atmayı öğrendi. Hakemlerle ve rakiplerle uğraşma tutumu da değişecektir. Hala genç, bu özellikleri değişebilir." ifadelerini kullandı.