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Spor

River Plate-Monterrey maçından gol sesi çıkmadı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Monterrey ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

AA22 Haziran 2025 Pazar 09:34 - Güncelleme:
River Plate-Monterrey maçından gol sesi çıkmadı
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate, Monterrey'le 0-0 berabere kalırken F Grubu'nda Fluminense, Ulsan'ı 4-2 mağlup etti.

ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.

Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.

Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.

Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.

  • River Plate
  • Monterrey
  • FIFA

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