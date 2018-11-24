River Plate-Boca Juniors finali öncesi yaşanan olaylar sebebiyle maç 1 saat ertelendi

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası finali rövanş maçı öncesi büyük olaylar çıktı.

Boca Juniorslu oyuncuları taşıyan otobüs, polis kararıyla Monroe Caddesi'nden Monumental'e götürülme e çalışıldı. Bu caddenin River Plate taraftarlarıyla dolu olmasına rağmen yolu tercih eden polisin olaylara mani olamadığı görüldü.

TAŞLAR, SALDIRI, BİBER GAZI!

Boca Juniors'un otobüsünü koruyan motorlu polisler de araya giremeyince bir anda taş yağmaya başladı. Bunun sonucunda otobüsün sol tarafında sağlam cam kalmadı. Taraftarların otobüse saldırıları taşlarla da sınırlı kalmadı. Otobüsün sol tarafında çeşitli göçükler ve hasarlar oluştu.

Ayrıca, çıkan haberlerde taraftarlardan mı yoksa araya girmeye çalışan polislerden mi atıldığı belli olmayan bir biber gazı otobüsün içine atıldı. Bundan oyuncular olumsuz etkilendi.

İKİ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Monumental'e ulaşan Bocalı futbolculardan Pablo Perez, vücudunda ve gözündeki kesikler nedeniyle, Jara da cam kesikleri nedeniyle polis tarafından hastaneye götürüldü.

Carlos Tevez, Ramon Albila, Edwin Cardona ve Agustin Amendra ise biber gazından kötü etkilenerek soyunma odasında istifra etti.

CONMEBOL'UN KARARI: 1 SAAT ERTELEME

Tüm bu olaylar nedeniyle maçın ertelenmesi beklenirken, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL maçın 1 saat ertelendiğini duyurdu.

(Sporx)