River Plate'den Santiago Bernabeu'ya ret
River Plate, Copa Libertatores finalinde Boca Juniors'la oynayacağı maçın Santiago Bernabeu'da oynanmasını kabul etmedi.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) finali Madrid'e taşımasına tepki gösterildi. Kararın rekabeti bozduğunu söyleyen kırmızı beyazlı ekip, bilet satın alan taraftarlarına da zarar verildiğini belirtti.
Boca Juniors'un da yakın zamanda karara resmen itiraz edeceği belirtiliyor.
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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