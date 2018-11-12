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Rız Çalımbay: Gerekçeleri konuşmaya bile değmez. Futbol dışı bir gerekçe

Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, ayrılık kararının performansa bağlı olmadığını belirtti.

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Atiker Konyaspor yönetiminin görevine son verdiği teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kararın futbol dışı olduğunu belirten Çalımbay, ''Benim Konyaspor'da hiç problemim yoktu. Yönetim önemli bir konu var diyerek beni aradı. Ben futbolcularla ilgili zannettim. Yollarını ayırmak istediklerini söylediler. Tamam dedim. Gerekçeleri konuşmaya bile değmez. Futbol dışı bir gerekçe.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'DEN 5 PUAN ÖNDEYİZ...''

Puan durumundaki yerlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan tecrübeli teknik direktör, ''Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz, Beşiktaş'ın 1 puan gerisindeyiz. Çıkışa geçmiştik. Yönetimle görüştüm, başarıdan yana bir sorun yok dediler. Ufak tefek bir şey söylediler, ben de kabul ettim, tamam dedim... Ama karşılıklı bir anlaşmamız olmadı.'' şeklinde konuştu.

Yönetimle karşılıklı anlaşmadığını da söyleyen teknik direktör, ''Konyaspor yönetimi bana karşılıklı anlaşmayı teklif etti. Hayır dedim. Takım sonuçta küme düşme potasında değil. Ben niye karşılıklı anlaşayım ki? Karara herkes ne kadar şaşırdıysa, ben de o kadar şaşırdım.'' dedi.

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