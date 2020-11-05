Rıza Çalımbay: Tam kadro olsaydık, Villarreal maçı da bambaşka olurdu

05 Kasım 2020 Perşembe 23:32 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:32

Rıza Çalımbay açıklamasında; "Hem Türkiye hem de Sivasspor için kazanmak çok önemliydi. Grupta her maç gol attık, sıkıntı yaşamadık. Bu maça iyi konsantre olduk. Sonlara doğru yorgunluk ortaya çıktı. 5 günde 2 maç yaptık. Yarın ve diğer gün hafif antrenman yapacağız sonra Galatasaray maçı. Bu tempo yorucu oluyor." dedi.

"İKİ GÜNDE BİR MAÇ YAPMAK KOLAY DEĞİL"



Tecrübeli teknik adam açıklamasında; "Biz tam kadro olsaydık, Villarreal maçı da bambaşka olurdu. Galatasaray maçından sonra ara bize iyi gelecek. İki günde bir maç yapmak kolay değil, zaman zaman istemediğimiz şeyler oluyor. 21 oyuncu yazdık, kadroya sakatlar yerine ek de yapamıyoruz." dedi.

Rıza Çalımbay sözlerinin devamında; "Bize gelen herkes kapanıyor, o yüzden biz de kapandık. Deplasmanda çok iyiyiz. Deplasmanda herkesi yenebiliriz. Villarreal maçı da belli olmaz. Tek UEFA olsa sorun çıkmaz da hem lig hem Avrupa sıkıntılı oluyor." dedi.