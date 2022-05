Rıza Çalımbay: 3 senelik emeğimizin karşılığının kupa olması gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yukatel Kayserispor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, "Avrupa kupaları nedeniyle ligi en erken açan takımız. Üst üste son iki sezon takımı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik. Bu yıl önümüzde final şansımız var. Kupanın bizim için başka bir anlamı var. Sivasspor'un tarihinde ne final, ne kupa var. Bunun farkındayız. Bunu Sivas'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HERKES VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYACAK"

Her iki takımın da birbirini yakından tanıdığını belirten Çalımbay, "Onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Final, telafisi olmayan bir maç. Onun için dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Şu an Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Bizim takımdaki oyuncuların yüzde 80'i bu maçları oynamış, böyle finaller görmüş, Bu bizim için bir avantaj olabilir. Kupaya 133 takım giriyor. BAL'dan başlıyor, bu takımların arasından 2 Anadolu takımı finale çıkıyor. Bir birine yakın iki il takımı. Bu gurur verici bir şey. Bizim bütçemizin 10 katı daha iyi oyan takımlar finalde yok. İki Anadolu takımı var. Bizim her şeyden önce Kayserispor ile dostluk çerçevesinde güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Böyle maçlarda iyi stratejiler geliştirmek gerekiyor. Hem Hikmet hoca, hem ben takımımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Kayseri daha önce bir kupa almış, bu kupayı bizim almamız gerekiyor. Bu maçta kupayı alırsak son 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidiyor olacağız. Maça gelen gelmeyen herkes emin olmalı ki bütün herkes varını yoğunu ortaya koyacak" dedi.

"SİVAS İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Sivasspor'un tarihinde ilk kez final oynayacağını belirten Çalımbay, "Bizim için Sivas'ın bir kupa alması gerekiyor. Bizim 3 senelik emeğimizin karşılığının kupa olması gerekiyor. Biz daha çok istiyoruz. Sivas inanılmaz şekilde kenetlenmiş, herkes bunu konuşuyor, heyecan var. Halkımızın coşkusunu oyuncular da görüyor. Biz her şeyden önce taraftar için, Sivas için oynayacağız. Oyuncular aynı zamanda kendileri için de oynayacak. Bu Sivas için tarihi bir gün. Tarih yazacaklar. Kazanırsak, kupayı alırsak bir ilki yapmış olacağız" diye konuştu.

Stadın dolu olmasını ümit ettiklerini ama hem hafta içi olması hem stadın konumu nedeni ile sıkıntılı olabileceğini belirten Çalımbay, "Olimpiyat mükemmel bir stat, hafta içi olması nedeniyle stadın dolması biraz zor olabilir ama inşallah olur. Gece yarısı bitecek bir maç. İnsanların işleri, güçleri var bu nedenle zorlanabilirler" dedi.

Oyunculuk döneminde çok kupalar kaldırdığını ama bunu Anadolu takımında başarmanın zor olduğunu belirten Çalımbay, kupa maçının ardından takımdaki geleceği ile ilgili görüşeceğini söyledi. Çalımbay, "Ben Sivaslıyım. Bizim tek gayemiz burayı iyi bir şekilde bitirmek. Daha önce de 3 sene görev yaptım ve kendim gitmek istedim. Kupa maçı bittikten sonra tekrar buraya gelip karşınıza çıkacağım. Ama eğer hedef olmazsa, sıkıntı yaşayacaksak ona göre bir karar veririm" ifadelerini kullandı.

Çalımbay kupa finali öncesinde sezonu sakatlık nedeni ile kapatan Leke James dışında önemli bir eksiklik olmadığını belirtti.