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Spor

Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılma şansları yok

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onların da gitmeye niyetleri yok' diye konuştu.

04.01.2020  18:40 - Güncelleme: 04.01.2020  18:40

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te antrenmanlara başladı. Çalışmalar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımda kalacağını açıkladı.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Çalımbay, “Şimdi biz onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakan'ın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onlarında gitmeye niyetleri yok. Buradan bence devre arası gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gidebilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. Onlarında kendi oyunlarının üstüne çıkmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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