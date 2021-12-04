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Spor

Rıza Çalımbay: Atakan'ın golüyle kazanmamız ayrı bir mutluluk

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor'u 1-0 yendiklerin maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız ayrı bir mutluluk.' dedi.

4 Aralık 2021 Cumartesi 16:48 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 16:48
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta 4-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması adına Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunan Çalımbay, "İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel galibiyet aldık. Takımımızın iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyuz. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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