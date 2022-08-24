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Spor

Rıza Çalımbay Avrupa kupalarında 24. sınavında

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 24. karşılaşmasına çıkacak.

IHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
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Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 23 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar yarın 20.00'de Malmö ile rövanş maçında mücadele edecek.

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