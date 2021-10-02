2 Ekim 2021 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 21:43

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıza Çalımbay "Beşiktaş'a karşı kapanmadık, galibiyet için oynadık. Beşiktaş'a bu kadar boş alan bırakırsan, atarlar. Konuştuğumuz, çalıştığımız noktalardan gol yedik. Bu maç bizim için çok önemliydi, Beşiktaş için de çok önemliydi. Onlar için de final maçı gibiydi." dedi.

Rıza Çalımbay "Maçın kırılma anı Pedro'nun boş kaleye atamadığı gol. Beşiktaş gibi bir takıma karşı siz fırsatları verirseniz, sizi cezalandırır. Sağ kanatlarındaki arkadaşa özellikle dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşlarımıza söylemiştik" ifadelerini kullandı.