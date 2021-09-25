Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta eksik falan olmaz

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 17:33 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 17:34

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 7. haftasında 4-0 yendikleri VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan oyuncularını tebrik etti.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin 6. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Kendimize gelmemiz açısından o galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Daha önceden hem lig hem de kupa maçları oynadığımız için istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Malatya'da aldığımız galibiyet bu nedenle bizim için çok önemliydi. Herkes biraz kendine geldi, kendini toparladı." dedi.

Yeni Malatyaspor maçındaki galibiyetin moraliyle Fatih Karagümrük karşısına çıktıklarını belirten Çalımbay, "Maça gerçekten çok iyi başladık, başından sonuna kadar iyi oynadık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama bugün iyi yaptıklarımız daha fazlaydı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de mutlaka buradan iyi bir şekilde ayrılmışlardır. Göze hoş gelen güzel bir futbol oynadık." diye konuştu.

Çalımbay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu ve pes etmeden yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Çok güzel bir hava yakaladıkların ve bu istikrarı korumaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, ligin 8. haftasındaki Beşiktaş maçının da çok zor geçeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun için bu maça iyi bir şekilde hazırlanmalıyız. Ondan sonraki milli maç arası bizim için çok önemli. Hem takımımızın dinlenmesi hem de sakat arkadaşlarımızın dönmesi. Onlar da geldikten sonra geçen sezon ki istikrarı yakalamaya çalışacağız. Beşiktaş çok büyük bir takım. Orada eksik falan olmaz. Diğer oyuncular da oynayanlar kadar iyi. Bu sene baktığımızda bana göre çok iyi bir kadroya sahip Beşiktaş. Eğer aksilikler yaşamazsa hem Avrupa kupasında hem de ligde çok iddialı olur. İyi bir kadroları var. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç."